Cause-café Villefranche-de-Rouergue

Cause-café

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Une soirée pour faire connaissance et échanger sur un thème choisi.

19h Nous faisons connaissance

19h30 Nous choisissons ensemble le thème de discussion de la soirée et à partir de celui-ci nous échangeons nos points de vue. .

English :

An evening to get to know each other and exchange ideas on a chosen theme.

