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Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue

Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue

Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue mardi 16 juin 2026.

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Le Tricot en fête

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Rendez-vous le 16 juin 2026 dès 16h30 pour la cinquième édition du Tricot en fête !
Programme :
• gouter offert
• animations enfant tyrolienne, jeux gonflables, maquillage,
jeux sportifs, contes…etc
• buvette et petite restauration à prix mini par l’Association Vivre Ensemble au Tricot

Renseignements au Centre Social la Ruche au 05.65.45.38.70   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70 

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English :

Join us on June 16, 2026 from 4:30 p.m. for the fifth edition of Tricot en fête!

L’événement Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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