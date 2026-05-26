Villefranche-de-Rouergue

Le Tricot en fête

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Rendez-vous le 16 juin 2026 dès 16h30 pour la cinquième édition du Tricot en fête !

Programme :

• gouter offert

• animations enfant tyrolienne, jeux gonflables, maquillage,

jeux sportifs, contes…etc

• buvette et petite restauration à prix mini par l’Association Vivre Ensemble au Tricot

Renseignements au Centre Social la Ruche au 05.65.45.38.70 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70

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English :

Join us on June 16, 2026 from 4:30 p.m. for the fifth edition of Tricot en fête!

L’événement Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)