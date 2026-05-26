Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue
Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue mardi 16 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Le Tricot en fête
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Rendez-vous le 16 juin 2026 dès 16h30 pour la cinquième édition du Tricot en fête !
Programme :
• gouter offert
• animations enfant tyrolienne, jeux gonflables, maquillage,
jeux sportifs, contes…etc
• buvette et petite restauration à prix mini par l’Association Vivre Ensemble au Tricot
Renseignements au Centre Social la Ruche au 05.65.45.38.70 .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70
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English :
Join us on June 16, 2026 from 4:30 p.m. for the fifth edition of Tricot en fête!
L’événement Le Tricot en fête Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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