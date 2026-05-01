Villefranche-de-Rouergue

Fête du vélo Édition 2026

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rando vélo, spectacle de cirque, parcours vélo enfants, bourse aux vélos, et beaucoup d’autres choses vous attendent pour cette deuxième édition de la fête du vélo à Villefranche-de-Rouergue !

-14h Partez en rando vélo ! Le cyclosport villefranchois vous propose une randonnée à vélo accessible à tous. Les mineurs devront être accompagnés par leurs parents ou avoir une autorisation parentale. Prévoyez votre vélo et votre casque et aventurez-vous pour 2h ! (À partir de 12ans)

-16h Plongez dans une ambiance inspirée de l’Angleterre des années 1920 avec un duo père-fils passionné de BMX, les Peaky Bikers ! Entre humour, complicité et surprises, ils enchaînent acrobaties à vélo, cascades et figures spectaculaires dans une comédie rythmée et pleine d’énergie. Un spectacle interactif et familial qui fera rire et impressionnera petits et grands. (Tout public Durée 45min)

EN CONTINU TOUTE L’APRÈS-MIDI

– Bourse au vélos Vous cherchez un vélo ? La Recyclerie du Rouergue propose la vente de vélo d’occasion ! Un vélo défaillant ? Bénéficiez d’un diagnostic et apprenez vous-même gratuitement à réaliser les réparations de base sur votre cycle.

– Testez le VAE ! L’équipe de l’AAGAC vous accueillera sur la place, vous prêtera un Vélo à Assistance Électrique (VAE) et encadrera un itinéraire de 25min aux alentours de la bastide sur le plat et les côtes ! Osez tester ! (Départ toutes les 30min par groupe de 10 à partir de 14 ans)

– Parcours Ludique 3-12 ans CAP VELO 12 proposera aux enfants de 3 à 12 ans un parcours ludique d’environ 20min. Quelques vélos seront disponibles sur place, mais l’idéal est de venir s’amuser avec son matériel ! (Durée 20min par groupe de 12 max de 3 à 12 ans)

Nombreux stands associatifs présents autour du thème du vélo. Prolongez vous dans l’imaginaire du voyage à vélo à travers la sélection de livre et de BD de la Librairie Folle Avoine ! Découvrez également l’ouvrage La France de juillet , en présence de l’auteur Geoffrey Lieutaud. Soutenez le projet des jeunes des Ateliers de la Fontaine en venant pédaler sur le vélo smoothie et régalez-vous ! .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A bike ride, circus show, children’s bike course, bike market and much more await you at this second edition of the Villefranche-de-Rouergue bike festival!

L’événement Fête du vélo Édition 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)