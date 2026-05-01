Villefranche-de-Rouergue

Saut en parachute tandem

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

280

Tarif de base plein tarif

Billet solo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-08-22

Osez le grand saut ! Vivez de nouvelles sensations avec un saut en chute libre à plus de 3000m au dessus de Villefranche de Rouergue.

280 .

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Dare the big jump ! Experience new sensations with a free fall jump at more than 3000m above Villefranche de Rouergue.

L’événement Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)