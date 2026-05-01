Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue
Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue samedi 23 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Saut en parachute tandem
787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
280
Tarif de base plein tarif
Billet solo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-08-22
Osez le grand saut ! Vivez de nouvelles sensations avec un saut en chute libre à plus de 3000m au dessus de Villefranche de Rouergue.
280 .
787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Dare the big jump ! Experience new sensations with a free fall jump at more than 3000m above Villefranche de Rouergue.
L’événement Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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