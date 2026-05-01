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Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue

Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue

Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 654 rue Roger Cavaignac

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Soirée féria au Pélican’s bar

654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Soirée Feria au The Pelican’s bar à Villefranche de Rouergue !
Au programme
Ambiance festive assurée par DJ PL
De délicieuses planches de charcuterie à partager   .

654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 26 03 41 99  thepelicansbar@gmail.com

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English :

Feria evening at The Pelican?s bar in Villefranche de Rouergue!

L’événement Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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