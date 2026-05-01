Villefranche-de-Rouergue

Soirée féria au Pélican’s bar

654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée Feria au The Pelican’s bar à Villefranche de Rouergue !

Au programme

Ambiance festive assurée par DJ PL

De délicieuses planches de charcuterie à partager .

654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 26 03 41 99 thepelicansbar@gmail.com

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English :

Feria evening at The Pelican?s bar in Villefranche de Rouergue!

L’événement Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)