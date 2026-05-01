Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue
Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue vendredi 15 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Soirée féria au Pélican’s bar
654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Soirée Feria au The Pelican’s bar à Villefranche de Rouergue !
Au programme
Ambiance festive assurée par DJ PL
De délicieuses planches de charcuterie à partager .
654 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 26 03 41 99 thepelicansbar@gmail.com
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English :
Feria evening at The Pelican?s bar in Villefranche de Rouergue!
L’événement Soirée féria au Pélican’s bar Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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