Villefranche-de-Rouergue

Parents, enfants, intelligence artificielle Comment accompagner l’évolution ?

9 chemin du faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Soirée info débat avec Guilhem Landès, formateur dans le domaine du numérique.

L’intelligence artificielle (IA) et des outils comme ChatGPT s’installent au cœur du quotidien des enfants et des adolescents. De plus en plus d’élèves utilisent ces technologies pour leurs devoirs, leurs recherches, leurs loisirs numériques.

Pour de nombreux parents, cette évolution soulève des questions comment accompagner ses enfants dans l’usage de l’IA? Quels sont les risques, mais aussi les opportunités éducatives de ces nouveaux outils numériques ?

Intelligence artificielle :

De quoi parle t-on ?

Quels risques ? Quels bénéfices ?

Comment aider les enfants à en développer un usage responsable ?

Comment les aider à comprendre que l’IA n’est pas une vérité absolue, les encourager à vérifier les informations trouvées en ligne, les sensibiliser à l’importance de l’esprit critique, même face à des réponses bien formulées ?

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la prévention aux dangers d’Internet en France et à l’étranger, Guilhem Landès, associé au sein d’Oneïa, accompagne les organisations et les familles dans la transformation numérique à travers les formations, la création de contenu et la sensibilisation.

Soirée proposée par les Associations familiales Laïques de l’Aveyron et la FCPE .

9 chemin du faubourg Savignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 11 21

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English :

An evening of information and debate with Guilhem Landès, a trainer in the digital field.

L’événement Parents, enfants, intelligence artificielle Comment accompagner l’évolution ? Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)