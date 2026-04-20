Villefranche-de-Rouergue

Soirée Fritons de Canard

14 chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Moins de 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

A l’issue de la rencontre opposant Villefranche XIII-Aveyron au RC St Gaudens XIII, venez passer une super soirée au profit de l’école de rugby !

Présence des joueurs et du staff seniors.

Au menu

Soupe avec ses croûtons

Petits fritons, fricandeaux, carcasse de canard

Cuisse confite et aiguillette de canard avec pommes de terre à la Lotoise et haricots verts

Dessert Café

Prix adulte = 25,00€ moins de 15 ans 15,00€ 15 .

14 chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 90 13 54 villefranche13aveyron@gmail.com

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English :

After the match between Villefranche XIII-Aveyron and RC St Gaudens XIII, come and enjoy a great evening in aid of the rugby school!

Senior players and staff in attendance.

L’événement Soirée Fritons de Canard Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)