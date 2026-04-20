Soirée Fritons de Canard Villefranche-de-Rouergue
Soirée Fritons de Canard Villefranche-de-Rouergue samedi 25 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Soirée Fritons de Canard
14 chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Moins de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
A l’issue de la rencontre opposant Villefranche XIII-Aveyron au RC St Gaudens XIII, venez passer une super soirée au profit de l’école de rugby !
Présence des joueurs et du staff seniors.
Au menu
Soupe avec ses croûtons
Petits fritons, fricandeaux, carcasse de canard
Cuisse confite et aiguillette de canard avec pommes de terre à la Lotoise et haricots verts
Dessert Café
Prix adulte = 25,00€ moins de 15 ans 15,00€ 15 .
14 chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 90 13 54 villefranche13aveyron@gmail.com
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English :
After the match between Villefranche XIII-Aveyron and RC St Gaudens XIII, come and enjoy a great evening in aid of the rugby school!
Senior players and staff in attendance.
L’événement Soirée Fritons de Canard Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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