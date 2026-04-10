Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest Salle des fêtes de treize pierres Villefranche-de-Rouergue
Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest Salle des fêtes de treize pierres Villefranche-de-Rouergue vendredi 24 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest
Salle des fêtes de treize pierres Chemin de treize pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le vendredi, tout est permis ! Venez vous tester en famille sur un blind test.
Accès aux jeux et animations
Restauration sur place 10 .
Salle des fêtes de treize pierres Chemin de treize pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15
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English :
Friday, anything goes! Come and try your hand at a family blind test.
L’événement Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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