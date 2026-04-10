Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest Salle des fêtes de treize pierres Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue

Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest

Salle des fêtes de treize pierres Chemin de treize pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le vendredi, tout est permis ! Venez vous tester en famille sur un blind test.

Accès aux jeux et animations

Restauration sur place 10 .

Salle des fêtes de treize pierres Chemin de treize pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15

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English :

Friday, anything goes! Come and try your hand at a family blind test.

L’événement Parc Le Lutin Rose Soirée Blindtest Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)