Parc Le Lutin Rose Vacances de Pâques Villefranche-de-Rouergue
Parc Le Lutin Rose Vacances de Pâques Villefranche-de-Rouergue samedi 18 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Parc Le Lutin Rose Vacances de Pâques
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Entrée enfant (2 à 13 ans)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-18
LE PARC DE JEUX LE LUTIN ROSE, l’évènement immanquable de ces vacances de Pâques pour petits et grands !
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 3 mai 2026 inclus, de 10h à 19h.
1000 m² de structures gonflables indoor pour sauter, glisser et s’éclater en toute sécurité !
Animations et mascottes tous les jours à partir de 16h.
Snack sur place Paninis, frites, nuggets, salades, galettes de sarrasin, crêpes, gaufres, pop-corn… 10 .
Chemin de Treize Pierres Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 24 64 87 15
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English :
LE LUTIN ROSE GAME PARK, the must-see Easter event for young and old!
L’événement Parc Le Lutin Rose Vacances de Pâques Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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