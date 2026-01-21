Villefranche-de-Rouergue

Initiation à la course à pied

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15

6 séances pour découvrir les fondamentaux de la course à pied, tout en passant un bon moment !

Pour tout débutant en course à pied, quelle que soit sa condition physique !

Inscription jusqu’au 1er mai. .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

6 sessions to learn the basics of running and have a great time at the same time!

L’événement Initiation à la course à pied Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)