Concert de carillon Villefranche-de-Rouergue
Concert de carillon Villefranche-de-Rouergue vendredi 1 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Concert de carillon
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Concert de carillon à la Collégiale.
Corinne Salles nous proposera un programme très entraînant d’airs traditionnels occitans, de variété moderne et de musique classique au carillon.
La montée au clocher sera possible. .
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 04 20 76 amiscarillonvfr@gmail.com
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English :
Carillon concert at the Collégiale.
L’événement Concert de carillon Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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