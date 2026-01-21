Villefranche-de-Rouergue

Concert de carillon

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concert de carillon à la Collégiale.

Corinne Salles nous proposera un programme très entraînant d’airs traditionnels occitans, de variété moderne et de musique classique au carillon.

La montée au clocher sera possible. .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 04 20 76 amiscarillonvfr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carillon concert at the Collégiale.

L’événement Concert de carillon Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)