Villefranche-de-Rouergue

Concert polyphonique

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit adhérent IEO

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Venez assister à un magnifique concert polyphonique organisé par l’Institut d’Études Occitanes del Vilafrancat.

Lo Cor de la Vila, sous la direction d’Isabelle Bourguetou, interprétera notamment des chants polyphoniques du Béarn et d’Occitanie. 8 .

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11 francisalet524@gmail.com

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English :

Come and enjoy a magnificent polyphonic concert organized by the Institut d?Études Occitanes del Vilafrancat.

L’événement Concert polyphonique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)