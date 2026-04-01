Concert polyphonique Villefranche-de-Rouergue
Concert polyphonique Villefranche-de-Rouergue jeudi 30 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Concert polyphonique
25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit adhérent IEO
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Venez assister à un magnifique concert polyphonique organisé par l’Institut d’Études Occitanes del Vilafrancat.
Lo Cor de la Vila, sous la direction d’Isabelle Bourguetou, interprétera notamment des chants polyphoniques du Béarn et d’Occitanie. 8 .
25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 93 11 francisalet524@gmail.com
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English :
Come and enjoy a magnificent polyphonic concert organized by the Institut d?Études Occitanes del Vilafrancat.
L’événement Concert polyphonique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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