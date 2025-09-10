USP Conférence « Qui a inventé le dictionnaire ? » Villefranche-de-Rouergue

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Conférence d’ Alain Herbland

Quoi de plus commun qu’un dictionnaire ? Les dictionnaires, ce sont, bien sûr, des mots et des choses elles-mêmes exprimées et expliquées par des mots. Cependant, derrière ces dictionnaires, se cachent des hommes (mais pas de femmes jusqu’à une époque très récente !), qui sont leurs auteurs. Loin d’être linéaire, l’histoire des dictionnaires de la langue française est, au contraire, semée de rivalités personnelles, de conflits idéologiques, voire de drames… Ces gros bouquins sont plus humains que leurs arides colonnes ne le laissent penser. Qui sont ces hommes et quelles étaient leurs intentions, leurs motivations ? Nous découvrirons leur histoire qui s’étale sur cinq siècles, depuis 1539 précisément, date de la parution du Dictionaire françois-latin (avec un seul n ) de Robert Estienne et qui se prolonge jusqu’ à nos jours avec les dictionnaires numérisés, en ligne ou sur cédéroms, des grandes maisons d’éditions comme Larousse ou Le Robert.

Maître es Sciences et Ingénieur Agronome, Docteur d’Etat en Océanographie, Alain HERBLAND a exercé la fonction de chercheur en océanographie biologique à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) puis à l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER). Depuis une douzaine d’années, il explore les dictionnaires et leur histoire, une activité initialement destinée à combler sa curiosité et qui s’est progressivement transformée en une passion, plus ou moins raisonnée… Passion à partager 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

