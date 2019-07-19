Randonnée Circuit du Boï Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Randonnée Circuit du Boï Villefranche-de-Rouergue Aveyron vendredi 1 août 2025.

Randonnée Circuit du Boï

Randonnée Circuit du Boï 12200 Villefranche-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Une randonnée qui vous mènera au calvaire, point de vue sur Villefranche, c’est également la vallée des moulins, des meuneries et filatures…

English :

A hike that will lead you to the Calvary, a viewpoint on Villefranche, it is also the valley of mills, mills and spinning mills …

Deutsch :

Eine Wanderung, die Sie zum Kalvarienberg führt, einem Aussichtspunkt auf Villefranche. Es ist auch das Tal der Mühlen, der Müllereien und Spinnereien…

Italiano :

Un’escursione che vi porterà al Calvario, un punto panoramico su Villefranche, è anche la valle dei mulini, delle fabbriche di macinazione e delle filande…

Español :

Una excursión que le llevará al Calvario, un mirador sobre Villefranche, es también el valle de los molinos, las fábricas de molienda y las hilanderías…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-19 par ADT Aveyron