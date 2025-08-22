Randonnée à Villefranche de Rouergue Le sentier des Sources Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Randonnée à Villefranche de Rouergue Le sentier des Sources

Randonnée à Villefranche de Rouergue Le sentier des Sources 12200 Villefranche-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Une vallée riche en sources abondantes, au confluent de deux rivières, l’Aveyron et l’Alzou, entouré de collines, ce site a séduit les bâtisseurs pour implanter dès 1252 la bastide royale de Villefranche.

English :

A valley rich in abundant springs, at the confluence of two rivers, the Aveyron and the Alzou, surrounded by hills, this site seduced the builders to establish the royal bastide of Villefranche as early as 1252.

Deutsch :

Ein Tal, das reich an ergiebigen Quellen ist, am Zusammenfluss zweier Flüsse, dem Aveyron und dem Alzou, umgeben von Hügeln. Dieser Ort hat die Baumeister verführt, um ab 1252 die königliche Bastide Villefranche anzusiedeln.

Italiano :

Una valle ricca di sorgenti abbondanti, alla confluenza di due fiumi, l’Aveyron e l’Alzou, circondata da colline, questo sito sedusse i costruttori a fondare la bastide reale di Villefranche già nel 1252.

Español :

Un valle rico en abundantes manantiales, en la confluencia de dos ríos, el Aveyron y el Alzou, rodeado de colinas, este lugar sedujo a los constructores para establecer la bastida real de Villefranche ya en 1252.

