USP Causerie du lundi « Les Martinets du Lézert »

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Causerie avec des bénévoles de l’association.

Les causeries du lundi sont animées par Marie-Claire Poussou et Marie-Denise Cabarrot avec Didier Costes à la technique.

Des bénévoles passionnés de Labastide Lévêque partageront la fabuleuse aventure de ce patrimoine unique l’histoire singulière de la métallurgie du cuivre du 14ème au 19ème siècle. Devant nous, comme autrefois, les « martinaïres » battront le cuivre. 1 .

17 boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

English :

Talk with association volunteers.

German :

Schwätzchen mit Freiwilligen des Vereins.

Italiano :

Parlare con i volontari dell’associazione.

Espanol :

Hable con voluntarios de la asociación.

L’événement USP Causerie du lundi « Les Martinets du Lézert » Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)