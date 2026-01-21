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Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue

Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue

Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue lundi 4 mai 2026.

Adresse : Avenue de Fondiès

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Initiation à la marche nordique

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15

6 séances pour découvrir les fondamentaux de la marche nordique, tout en passant un bon moment !
Pour tout débutant en marche nordique, quelle que soit sa condition physique !
Le club prête des bâtons.
Inscription jusqu’au 1er mai.   .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

6 sessions to discover the fundamentals of Nordic walking, while having a great time!

L’événement Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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