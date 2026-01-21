Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue
Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue lundi 4 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Initiation à la marche nordique
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15
6 séances pour découvrir les fondamentaux de la marche nordique, tout en passant un bon moment !
Pour tout débutant en marche nordique, quelle que soit sa condition physique !
Le club prête des bâtons.
Inscription jusqu’au 1er mai. .
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6 sessions to discover the fundamentals of Nordic walking, while having a great time!
L’événement Initiation à la marche nordique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Concert polyphonique Villefranche-de-Rouergue 30 avril 2026
- Spectacle Rouge Cerise Villefranche-de-Rouergue 30 avril 2026
- Concert de carillon Villefranche-de-Rouergue 1 mai 2026
- L’Aveyron au Pont de Vézis (lâchers de truites) Villefranche-de-Rouergue Aveyron 1 mai 2026
- Circuit de Villefranche-de-Rouergue Najac Villefranche-de-Rouergue Aveyron 1 mai 2026