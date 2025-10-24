Théâtre musical La Fontaine Unplugged Villefranche-de-Rouergue
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Cie D.N.B
Ce spectacle est né de l’envie de réécrire les fables de La Fontaine et d’en faire des chansons. Jouer avec le propos et s’en amuser, le recontextualiser avec liberté, prolonger le récit et insuffler de nouveaux personnages afin de créer des relectures décalées et pleines d’humour.
L’humeur est solaire et les influences musicales sont variées (folk sixties, rap, valse, symphonie façon Cartoon, slam, chant lyrique…) et servies par de nombreux instruments. Les trois chanteurs, multi-instrumentistes prennent grand plaisir à donner vie à ce bestiaire musical florissant et à l’énergie communicative.
Un spectacle au verbe malicieux et gourmand, des chansons à voir et à entendre entre réflexions et éclats de rire.
Distribution :
D’après la réécriture des fables de Jean de La Fontaine
Écriture, composition et interprètes : Marlène Bouniort, Sophie Kastelnik et Laurent Madiot
Idée originale : Laurent Madiot
Regard extérieur : Nolwenn Jézéquel
Régie générale : Amandine Gerome
Création son : Amandine Gerome et Martin Martin
Création lumières : Amandine Gerome
Construction structure : Pierre Paillès
Plasticienne décoratrice : Ivraie Le Goïc
Site Internet de la Cie : https://cie-dnb.fr/la-fontaine-unplugged/ .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
English :
A show with mischievous, gourmand lyrics, songs to be seen and heard between reflections and bursts of laughter, born of the desire to rewrite La Fontaine?s fables and turn them into songs, performed by three multi-instrumentalist singers
German :
Eine Show mit schelmischen und gierigen Worten, Lieder zum Sehen und Hören, zwischen Nachdenken und Lachen, entstanden aus dem Wunsch, die Fabeln von La Fontaine neu zu schreiben und daraus Lieder zu machen, die von drei Sängern mit mehreren Instrumenten interpretiert werden
Italiano :
Uno spettacolo dal tono malizioso e goloso, canzoni da vedere e da ascoltare, tra riflessioni e scoppi di risate, nato dal desiderio di riscrivere le favole di La Fontaine e trasformarle in canzoni, interpretate da tre cantanti polistrumentisti
Espanol :
Un espectáculo de tono travieso y goloso, canciones para ver y oír entre reflexiones y carcajadas, nacido de la voluntad de reescribir las fábulas de La Fontaine y convertirlas en canciones, interpretadas por tres cantantes multiinstrumentistas
