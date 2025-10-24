Danse et théâtre Éclats de Vies Villefranche-de-Rouergue

Danse et théâtre Éclats de Vies

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Avec six danseurs sur scène, plongez dans un voyage captivant où le mouvement devient le langage universel de la résistance, de l’émancipation et de l’espoir, à travers une série de tableaux émouvants et puissants.

Cie Scènes Plurielles

Éclats de vies est un spectacle de danse-théâtre mêlant intensité et émotion, où six danseurs-comédiens professionnels donnent vie à des situations concrètes à travers des performances chorégraphiées et interprétées avec justesse. Une exploration vibrante et universelle de l’existence humaine.

Dans Éclats de Vies, chaque saynète chorégraphiée est une histoire singulière, un reflet poignant de notre société. Du burn-out à la déshumanisation du travail, des drogues aux agressions faites aux femmes, chaque sujet est abordé avec profondeur. La narration transcende la danse, offrant une symbiose parfaite entre mouvement et message. Tantôt satirique, poétique, violente, sublime ou délicate, chaque chorégraphie est une œuvre d’art à part entière, soulignant la richesse et la diversité de l’expression humaine. Dans cette fusion magistrale entre chorégraphie et mise en scène, Éclats de Vies offre une expérience théâtrale immersive, empreinte d’émotion et de réflexion, où la danse devient le langage universel de l’âme.

Vu au Festival d’Avignon 2024.

Distribution :

Chorégraphies : Nadine Marquet

Mise en scène : Cédric Chapuis

Direction d’acteurs et assistante mise en scène Margot Mouth

Interprètes : Lisa Muffatto, Laureen Tormo, Sherezade Soriano, Hugo Dupré, Nicolas Leclere, Naël Rorato, en alternance avec Jade Marquet et Quentin Doucet

Création lumières : José Marquet

Site Internet de la Cie : https://www.scenesplurielles.com/eclats-de-vies .

English :

With six dancers on stage, plunge into a captivating journey where movement becomes the universal language of resistance, emancipation and hope, through a series of moving and powerful tableaux.

German :

Mit sechs Tänzern auf der Bühne tauchen Sie ein in eine fesselnde Reise, in der Bewegung zur universellen Sprache des Widerstands, der Emanzipation und der Hoffnung wird, durch eine Reihe von bewegenden und kraftvollen Bildern.

Italiano :

Con sei danzatori in scena, immergetevi in un viaggio affascinante in cui il movimento diventa il linguaggio universale della resistenza, dell’emancipazione e della speranza, attraverso una serie di tableaux commoventi e potenti.

Espanol :

Con seis bailarines en escena, sumérjase en un viaje cautivador en el que el movimiento se convierte en el lenguaje universal de la resistencia, la emancipación y la esperanza, a través de una serie de cuadros conmovedores e impactantes.

