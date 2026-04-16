Villefranche-de-Rouergue

Procession des Pénitents Noirs et Bleus à Villefranche-de-Rouergue

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La 3ème édition de la procession des Pénitents Noirs et des Pénitents Bleus de Villefranche-de-Rouergue aura lieu le samedi 25 avril.

C’est la troisième année, après un long moment d’absence, que la procession des Pénitents Noirs et Bleus de Villefranche-de-Rouergue a lieu.

La procession débutera devant la chapelle des Pénitents Noirs à 15h (préparatifs dès 14h). Les Pénitents déambuleront dans le centre historique en passant par la chapelle Saint-Jacques et la place Notre-Dame, où un interlude musical aura lieu devant la collégiale. La procession se poursuivra par la place de la Fontaine et l’ancienne chapelle des Pénitents Bleus, avant l’ascension jusqu’au Calvaire. Un pot de clôture y sera offert par la municipalité.

Toute personne intéressée peut endosser le costume de Pénitents.

Organisée conjointement par la commune de Villefranche-de-Rouergue, l’association du Calvaire et l’office de tourisme Bastides et Gorges de l’Aveyron.

Pour plus d’informations ou participer, contactez la mairie ! .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20 mairie@villefranchederouergue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd edition of Villefranche-de-Rouergue’s Pénitents Noirs and Pénitents Bleus procession takes place on Saturday April 25.

L’événement Procession des Pénitents Noirs et Bleus à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)