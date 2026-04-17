Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue

Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue

Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue samedi 25 avril 2026.

Adresse : Allée Arisitide Briand

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Cyclo Rando du Rouergue

Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

47ème édition.
110 KM 86 KM 67 KM 40 KM (accompagné).
Inscription sur place à partir de 12h45.
Départ à partir de 13h30.   .

Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 57 53 35 79  cyclosportvdr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

47th edition.

L’événement Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)