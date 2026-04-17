Villefranche-de-Rouergue

Cyclo Rando du Rouergue

Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

47ème édition.

110 KM 86 KM 67 KM 40 KM (accompagné).

Inscription sur place à partir de 12h45.

Départ à partir de 13h30. .

Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 57 53 35 79 cyclosportvdr@gmail.com

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English :

47th edition.

L’événement Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)