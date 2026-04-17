Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue
Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue samedi 25 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Cyclo Rando du Rouergue
Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
47ème édition.
110 KM 86 KM 67 KM 40 KM (accompagné).
Inscription sur place à partir de 12h45.
Départ à partir de 13h30. .
Allée Arisitide Briand Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 57 53 35 79 cyclosportvdr@gmail.com
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English :
47th edition.
L’événement Cyclo Rando du Rouergue Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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