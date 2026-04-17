Villefranche-de-Rouergue

Spectacle l’Histoire du monde revue et corrigée

rue jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Amène ton casse croute Le bar sera ouvert pour étancher les soifs

Le spectacle Un spectacle sur l’Histoire du monde, vaste programme… Oui, mais de quelle histoire parle-t-on, d’abord ? Celle écrite par et pour les hommes ? Qui a dit que les femmes préhistoriques étaient cantonnées à la cueillette et à la maternité ? La légende ne dit-elle pas que c’est une grande Dame qui a libéré la cité de Carcassonne du siège de Charlemagne ? Qui se souvient de la veuve Ching Shih qui dirigea l’une des plus grande flotte pirate à la Renaissance ? Les femmes n’ont-elles pas aussi fait l’histoire ?

Dans une mise en scène empruntant au théâtre d’objet et au théâtre noir, ce spectacle immersif créé en 2025 met au-devant de la scène les femmes puissantes qui ont marqué l’histoire aux quatre coins du monde.

Tout public. A partir de 7 ans • Durée 50 min

La Compagnie Réunissant Constanza Becker et Antonin Astruc, A travers la peau de l’autre est une compagnie aveyronnaise de spectacle vivant qui a vu le jour en 2019. Théâtre immersif et participatif, elle propose des créations originales, de l’écriture des textes et la mise en scène à la confection des décors et des ambiances sonores. Guidés par les comédiens, ils auront l’occasion de re-créer des atmosphères et pourront aussi incarner différents personnages secondaires. .

rue jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Bring your own snacks the bar will be open to quench thirsts

L’événement Spectacle l’Histoire du monde revue et corrigée Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)