Villefranche-de-Rouergue

Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum

31 rue du sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Témoignage d’un syndicaliste de la CGT Racisme au travail.

18h Rencontre Témoignage et échanges

19h Casse croute convivial

19h30 Théâtre-Forum Le public participe !

Entrée libre et gratuite. .

31 rue du sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 54 72 71 18 ailleursicimeme12@gmail.com

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English :

Testimony of a CGT trade unionist: Racism in the workplace.

L’événement Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)