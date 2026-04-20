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Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum Villefranche-de-Rouergue

Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum Villefranche-de-Rouergue

Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum Villefranche-de-Rouergue mardi 21 avril 2026.

Adresse : 31 rue du sénéchal

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum

31 rue du sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21

Date(s) :
2026-04-21

Témoignage d’un syndicaliste de la CGT Racisme au travail.
18h Rencontre Témoignage et échanges
19h Casse croute convivial
19h30 Théâtre-Forum Le public participe !

Entrée libre et gratuite.   .

31 rue du sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 54 72 71 18  ailleursicimeme12@gmail.com

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English :

Testimony of a CGT trade unionist: Racism in the workplace.

L’événement Parlons-en ! Rencontre Débat Théâtre/Forum Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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