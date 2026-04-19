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Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue

Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue

Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue mardi 28 avril 2026.

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Tous au compost !

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Tous au compost !
Une journée à Villefranche de Rouergue.
Au programme,
distribution de compost
jeu de piste
troc de plante
fabrication de bombes à graines
vente de lombricomposteurs   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Everyone to compost!
A day in Villefranche de Rouergue.

L’événement Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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