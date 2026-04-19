Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue
Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue mardi 28 avril 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Tous au compost !
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Tous au compost !
Une journée à Villefranche de Rouergue.
Au programme,
distribution de compost
jeu de piste
troc de plante
fabrication de bombes à graines
vente de lombricomposteurs .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Everyone to compost!
A day in Villefranche de Rouergue.
L’événement Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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