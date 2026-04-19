Villefranche-de-Rouergue

Tous au compost !

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tous au compost !

Une journée à Villefranche de Rouergue.

Au programme,

distribution de compost

jeu de piste

troc de plante

fabrication de bombes à graines

vente de lombricomposteurs .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Everyone to compost!

A day in Villefranche de Rouergue.

L’événement Tous au compost ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)