Course simulation HYROX Z.I les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Course simulation HYROX

Z.I les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 50 EUR

50

Tarif de base plein tarif

Participation par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Constitue ta Team de 2 Hommes, 2 Femmes ou Mixte et viens relever le défi !

La toute première course Type HYROX organisée à Villefranche De Rouergue par BOAR EVENTS l'association qui a pour but de démocratiser le Fitness Fonctionnel ! Tu n'as pas eu ta place pour HYROX Paris, Bordeaux, Toulouse… Peu importe on t'emmène dans un lieu emblématique de la bastide ou tu pourras te tester dans un cadre unique et faire parler tes baskets et le chrono !

Z.I les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 72 81 77 03

English :

Put together a team of 2 men, 2 women or a mixed gender and take up the challenge!

