Ciné-débat Senso Villefranche-de-Rouergue
Ciné-débat Senso Villefranche-de-Rouergue jeudi 7 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Ciné-débat Senso
16 bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
En Italie, avec Senso ce jeudi 7 mai au cinéma Vox
Andréa Pulga propose une nouvelle séance dédiée au cinéma italien ce jeudi 7 mai 2026, au Ciné Vox de Villefranche, à 20h30, avec Senso , réalisé par Luchino Visconti, sorti en 1954
Alors que la révolte gronde en Italie contre l’occupant autrichien, la comtesse Livia Serpieri s’inquiète pour Roberto, son cousin. En effet, il a eu la mauvaise idée de provoquer en duel un fougueux officier autrichien, Franz Malher. Roberto est arrêté et contraint à l’exil. Tentant d’intercéder en sa faveur, Livia prend contact avec Malher. Immédiatement, c’est le coup de foudre .
D’une durée de 2h03, cette œuvre est proposée en version originale sous-titrée. La projection sera précédée d’une courte présentation et suivie d’un débat. .
16 bd Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 88 32 20 12
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English :
In Italy, with Senso this Thursday, May 7 at the Vox cinema
L’événement Ciné-débat Senso Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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