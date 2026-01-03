Rencontre PARL’AUTISME

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le groupe d’entraide Mutuelle PersonA de Villefranche-de-Rouergue répond à vos questions sur le Trouble du Spectre Autistique.

Venez échanger avec eux.

À l’initiative du Groupe d’Entraide Mutuelle TSA de Villefranche-de-Rouergue. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mutuelle PersonA support group in Villefranche-de-Rouergue answers your questions about Autism Spectrum Disorder.

Come and talk to them.

L’événement Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)