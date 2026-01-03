Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue
Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue jeudi 28 mai 2026.
Rencontre PARL’AUTISME
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Jeudi 2026-05-28
Le groupe d’entraide Mutuelle PersonA de Villefranche-de-Rouergue répond à vos questions sur le Trouble du Spectre Autistique.
Venez échanger avec eux.
À l’initiative du Groupe d’Entraide Mutuelle TSA de Villefranche-de-Rouergue. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
The Mutuelle PersonA support group in Villefranche-de-Rouergue answers your questions about Autism Spectrum Disorder.
Come and talk to them.
