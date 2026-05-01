Villefranche-de-Rouergue

Réunion d’information sur les directives anticipées

8 rue des frères Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

L’association Familiale laïque en partenariat avec l’Udaf 12 et la Maison de l’Amitié propose une réunion d’information sur les directives anticipées un outil essentiel pour garantir le respect de vos souhaits.

Anticiper c’est protéger sa liberté

Attaque cérébrale, accident de la route, maladie chronique s’aggravant soudainement… Difficiles à anticiper, ces accidents graves de la vie n’arrivent pas qu’aux autres. Une fois advenus, il est fréquent que la personne devienne incapable d’exprimer ses souhaits concernant les soins à administrer en fin de vie.

Pour pallier cette difficulté, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (dite loi Léonetti ) accorde à chacun le droit de rédiger une directive anticipée. C’est une question difficile à aborder dans le quotidien ; mais c’est un outil essentiel pour garantir le respect de ses souhaits personnels.

Pour tout comprendre sur les directives anticipées, le Docteur Jean-Marc Sirven et Clémentine Garcia infirmière , de l’équipe territoriale de soins palliatifs du DAC 12, animeront un temps d’information.

La réunion sera suivie d’une collation. .

8 rue des frères Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie aflvillefranche@gmail.com

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English :

The Association Familiale Laïque, in partnership with Udaf 12 and the Maison de l’Amitié, is holding an information meeting on advance directives : an essential tool for ensuring that your wishes are respected.

L’événement Réunion d’information sur les directives anticipées Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)