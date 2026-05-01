Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue

A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue

A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue samedi 30 mai 2026.

Adresse : Boulevard de Haute Guyenne

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de la chapelle !
Le Chœur Résonances présente  La mélodie au fil des siècles  Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses.   .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss this event, which will enhance the chapel’s acoustics!

L’événement A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)