Villefranche-de-Rouergue

A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de la chapelle !

Le Chœur Résonances présente La mélodie au fil des siècles Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses. .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03

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English :

Don’t miss this event, which will enhance the chapel’s acoustics!

L’événement A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)