A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue
A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue samedi 30 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ne manquez pas cet évènement qui sublimera l’acoustique de la chapelle !
Le Chœur Résonances présente La mélodie au fil des siècles Grégorien, Renaissance, Contemporain. Direction Mickaël Courdesses. .
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 78 47 61 03
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English :
Don’t miss this event, which will enhance the chapel’s acoustics!
L’événement A travers chants à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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