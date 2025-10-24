Spectacle Au cœur des villes du monde Villefranche-de-Rouergue

Spectacle Au cœur des villes du monde

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2026-06-02

fin : 2026-06-02

2026-06-02

Venez assister au spectacle de fin d’année du Collège Francis Carco.

La chorale, l’atelier théâtre, le dispositif ULIS du collège Francis Carco ainsi que la section danse du Lycée Raymond Savignac vous proposent un voyage artistique au cœur des villes du monde.

Billetterie sur place. .

English :

Come and see the Collège Francis Carco end-of-year show.

German :

Besuchen Sie die Jahresabschlussaufführung des Collège Francis Carco.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di fine anno del Collège Francis Carco.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo de fin de curso del Collège Francis Carco.

