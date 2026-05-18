Villefranche-de-Rouergue

Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un espace de discussion sans jugement pour évoquer la relation des jeunes aux écrans, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle.

Témoignages, accompagnement, associations..

Ouvert à tous jeunes, parents, professionnels, futurs professionnels… .

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40 contratlocaldesante@ouestaveyron.fr

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English :

A non-judgmental forum to discuss young people’s relationship with screens, social networks and artificial intelligence.

Testimonials, support, associations…

L’événement Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)