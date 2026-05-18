Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans Villefranche-de-Rouergue
Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans Villefranche-de-Rouergue mercredi 3 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un espace de discussion sans jugement pour évoquer la relation des jeunes aux écrans, les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle.
Témoignages, accompagnement, associations..
Ouvert à tous jeunes, parents, professionnels, futurs professionnels… .
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40 contratlocaldesante@ouestaveyron.fr
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English :
A non-judgmental forum to discuss young people’s relationship with screens, social networks and artificial intelligence.
Testimonials, support, associations…
L’événement Rencontre apéro-papote les jeunes et les écrans Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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