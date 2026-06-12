Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue
Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue dimanche 14 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Etreinte du dimanche à La Basse Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez passer une soirée conviviale à la Basse Cour !
Vous pourrez écouter l’accordéoniste Florian Demonsant. Un goûter est prévu à partir de 16h30 et un apéro à partir de 18h30. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90 labassecourvdr@gmail.com
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English :
Come and enjoy a convivial evening at La Basse Cour!
L’événement Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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