Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue dimanche 14 juin 2026.

Villefranche-de-Rouergue

Etreinte du dimanche à La Basse Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez passer une soirée conviviale à la Basse Cour !

Vous pourrez écouter l’accordéoniste Florian Demonsant. Un goûter est prévu à partir de 16h30 et un apéro à partir de 18h30. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90 labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come and enjoy a convivial evening at La Basse Cour!

L’événement Etreinte du dimanche à La Basse Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)