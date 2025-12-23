Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD Villefranche-de-Rouergue

Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-15

fin : 2026-01-31

2026-01-15

L’exposition présentera des planches originales de la bande dessinée en cours de création

adaptation en BD par Jean-Christophe Vergne du roman de Sophie Loubière, À la mesure de nos silences .

En 2024, lors d’un salon du livre dans l’Aveyron, la romancière Sophie Loubière et l’auteur de BD Jean-Christophe Vergne se découvrent un point commun Villefranche-de-Rouergue.

Après un échange autour d’un évènement dramatique survenu dans cette ville le 17 septembre 1943, évènement relaté par Sophie Loubière

dans son roman À la mesure de nos silences, ils décident de se lancer dans l’adaptation de ce dernier en bande dessinée un projet à quatre mains destiné à porter à la connaissance de toutes les générations un pan méconnu de notre histoire et de celle de Villefranche-de-Rouergue.

L’exposition présentera des planches originales de cette bande dessinée en cours de création.

Proposé par la Direction Culture du département de l’Aveyron. .

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

The exhibition will feature original plates from the comic book in progress:

jean-Christophe Vergne?s comic book adaptation of Sophie Loubière?s novel À la mesure de nos silences .

