Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD Villefranche-de-Rouergue
Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD Villefranche-de-Rouergue jeudi 15 janvier 2026.
Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD
Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-15
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-15
L’exposition présentera des planches originales de la bande dessinée en cours de création
adaptation en BD par Jean-Christophe Vergne du roman de Sophie Loubière, À la mesure de nos silences .
En 2024, lors d’un salon du livre dans l’Aveyron, la romancière Sophie Loubière et l’auteur de BD Jean-Christophe Vergne se découvrent un point commun Villefranche-de-Rouergue.
Après un échange autour d’un évènement dramatique survenu dans cette ville le 17 septembre 1943, évènement relaté par Sophie Loubière
dans son roman À la mesure de nos silences, ils décident de se lancer dans l’adaptation de ce dernier en bande dessinée un projet à quatre mains destiné à porter à la connaissance de toutes les générations un pan méconnu de notre histoire et de celle de Villefranche-de-Rouergue.
L’exposition présentera des planches originales de cette bande dessinée en cours de création.
Proposé par la Direction Culture du département de l’Aveyron. .
Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The exhibition will feature original plates from the comic book in progress:
jean-Christophe Vergne?s comic book adaptation of Sophie Loubière?s novel À la mesure de nos silences .
L’événement Exposition La Révolte des Croates du roman à la BD Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)