Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme Villefranche-de-Rouergue jeudi 13 août 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Une escale musicale à Londres à travers les récits de voyage de Suzanne Necker.
Florilâme, c’est un quatuor avec Irina Lopériol, Soprane, Céline Lhomme et Delphine Calvignac au violon baroque et Charles-Henry Beneteau au théorbe. .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical stopover in London through Suzanne Necker’s travel accounts.
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre Villefranche-de-Rouergue 19 mai 2026
- Théâtre La famille vient en mangeant Villefranche-de-Rouergue 19 mai 2026
- Fruits d’Allègresse spectacle Abracada’eau Villefranche-de-Rouergue 20 mai 2026
- Spectacle Ô Grenouille ici Villefranche-de-Rouergue 20 mai 2026
- Journée Nationale de l’Accès au Droit 2026 Villefranche-de-Rouergue 21 mai 2026