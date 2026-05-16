Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une escale musicale à Londres à travers les récits de voyage de Suzanne Necker.

Florilâme, c’est un quatuor avec Irina Lopériol, Soprane, Céline Lhomme et Delphine Calvignac au violon baroque et Charles-Henry Beneteau au théorbe. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

A musical stopover in London through Suzanne Necker’s travel accounts.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Florilâme Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)