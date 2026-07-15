Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Karpostal Bal Néo-Trad à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rendez-vous à la Basse-Cour pour une soirée spectacle ! Karpostal Bal Néo-Trad avec Lionel Banevitch. Loop Trad & Emmaüs invite à un voyage dansé sur des airs à consonances orientalistes.

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10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Join us at La Basse-Cour for an evening of entertainment! Karpostal, a Neo-Trad dance party with Lionel Banevitch. Loop Trad & Emma’s invites you on a journey through melodies with an Eastern flair.

L’événement Karpostal Bal Néo-Trad à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)