Karpostal Bal Néo-Trad à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue
jeudi 13 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Karpostal Bal Néo-Trad à la Basse-Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Rendez-vous à la Basse-Cour pour une soirée spectacle ! Karpostal Bal Néo-Trad avec Lionel Banevitch. Loop Trad & Emmaüs invite à un voyage dansé sur des airs à consonances orientalistes.
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10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
Join us at La Basse-Cour for an evening of entertainment! Karpostal, a Neo-Trad dance party with Lionel Banevitch. Loop Trad & Emma’s invites you on a journey through melodies with an Eastern flair.
L’événement Karpostal Bal Néo-Trad à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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