Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé Villefranche-de-Rouergue
jeudi 13 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé
Rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Baiser volé Musique de films, l’image à l’oreille , Daniel Alogues (trompette) et Guy Messinese (piano)
.
Rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org
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English :
Baiser vol%E9: Film Music, %AB For the Eyes %E0 and the Ears %BB, Daniel Alogues (trumpet) and Guy Messinese (piano)
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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