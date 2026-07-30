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Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé Villefranche-de-Rouergue

jeudi 13 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Rue du Sergent Bories
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé

Rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Baiser volé Musique de films, l’image à l’oreille , Daniel Alogues (trompette) et Guy Messinese (piano)
  .

Rue du Sergent Bories Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55  secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

Baiser vol%E9: Film Music, %AB For the Eyes %E0 and the Ears %BB, Daniel Alogues (trumpet) and Guy Messinese (piano)

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Concert Baiser Volé Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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