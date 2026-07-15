AGENDA · Villefranche-de-Rouergue
Exposition peinture et modelage Villefranche-de-Rouergue
jeudi 30 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Exposition peinture et modelage
2 rue de la république Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-30
Invités José Ballester et Stef Berg
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2 rue de la république Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Guests: José Ballester and Stef Berg
L’événement Exposition peinture et modelage Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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