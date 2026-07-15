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Exposition peinture et modelage Villefranche-de-Rouergue

jeudi 30 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Exposition peinture et modelage Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
2 rue de la république
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Exposition peinture et modelage

2 rue de la république Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-30
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-30

Invités José Ballester et Stef Berg
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2 rue de la république Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Guests: José Ballester and Stef Berg

L’événement Exposition peinture et modelage Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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