Soirée conviviale à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue
jeudi 23 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Soirée conviviale à la Basse-Cour !
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix libre et conscient
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
La Basse Cour pour un instant convivial ! Au programme:
« Pas à pas » conte musical avec la Famille Walili.
Repas sur place. Par « Les jardins de l’Albarine »
Projection de « La Légende des Océans: les ruines du temps »
« Car cass » concert de Rock’n’roule
19h00: « Pas à pas » conte musical avec la Famille Walili. Pas à pas, un conte nomade et musical, une invitation au voyage, avec la poésie pour étendard. Durée 40 min.
20h00 21h00: Repas sur place. Par « Les jardins de l’Albarine ».
Régalade assurée: saucisses locales/frites bio et mayo maison.
Petite frite 4€. Grande frite 6€. Saucisses/frites 9€
21h00: « La Légende des Océans: les ruines du temps » (déconseillé aux moins de 12 ans, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes) Projection du court métrage de Semalou Production (15′)
21h30: « Car cass » concert de Rock’n’roule. La famille Walili roule sa pierre pour vous faire danser ! .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
La Basse Cour—come enjoy a friendly moment! On the program:
« Pas %E0 pas, » a musical story with the Walili Family.
Meals available on site, provided by “Les Jardins de l’Albarine.”
Screening of “Legend of the Oceans: Ruins of Time”
“Car Cass” concert by Rock’n’roule
L’événement Soirée conviviale à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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