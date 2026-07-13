Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Soirée conviviale à la Basse-Cour !

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La Basse Cour pour un instant convivial ! Au programme:

« Pas à pas » conte musical avec la Famille Walili.

Repas sur place. Par « Les jardins de l’Albarine »

Projection de « La Légende des Océans: les ruines du temps »

« Car cass » concert de Rock’n’roule

19h00: « Pas à pas » conte musical avec la Famille Walili. Pas à pas, un conte nomade et musical, une invitation au voyage, avec la poésie pour étendard. Durée 40 min.

20h00 21h00: Repas sur place. Par « Les jardins de l’Albarine ».

Régalade assurée: saucisses locales/frites bio et mayo maison.

Petite frite 4€. Grande frite 6€. Saucisses/frites 9€

21h00: « La Légende des Océans: les ruines du temps » (déconseillé aux moins de 12 ans, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes) Projection du court métrage de Semalou Production (15′)

21h30: « Car cass » concert de Rock’n’roule. La famille Walili roule sa pierre pour vous faire danser ! .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Basse Cour—come enjoy a friendly moment! On the program:

« Pas %E0 pas, » a musical story with the Walili Family.

Meals available on site, provided by “Les Jardins de l’Albarine.”

Screening of “Legend of the Oceans: Ruins of Time”

“Car Cass” concert by Rock’n’roule

L’événement Soirée conviviale à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)