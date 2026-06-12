Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide L’opéra boeuf

Place Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

Un rendez-vous festif où l’opéra se libère des codes pour devenir une véritable fête musicale, entre passion et bonne humeur !

Après les grandes représentations, les artistes du festival prolongent la soirée dans une brasserie du centre-ville, pour des moments musicaux improvisés.

L’occasion de croiser les chanteurs hors-scène dans une ambiance conviviale. .

Place Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com

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English :

A festive event where opera frees itself from its codes to become a true musical feast of passion and good humor!

L’événement Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)