Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue vendredi 17 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide L’opéra boeuf
Place Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18
Un rendez-vous festif où l’opéra se libère des codes pour devenir une véritable fête musicale, entre passion et bonne humeur !
Après les grandes représentations, les artistes du festival prolongent la soirée dans une brasserie du centre-ville, pour des moments musicaux improvisés.
L’occasion de croiser les chanteurs hors-scène dans une ambiance conviviale. .
Place Notre-Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com
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English :
A festive event where opera frees itself from its codes to become a true musical feast of passion and good humor!
L’événement Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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