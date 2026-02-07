Villefranche-de-Rouergue

La Caravane du Sport

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-15

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

La Caravane du Sport revient en 2026 ! Forte de ses succès des éditions passées, celle-ci ravira petits et grands autour d’animations sportives proposées par l’UFOLEP. Toutes les activités sont gratuites et tous publics.

La Caravane sera présente 4 jours sur Villefranche de Rouergue

Viens tester plein de sports que tu connais pas !

En plus de certaines activités incontournables qui font le succès de l’opération, comme le mur d’escalade, le panafoot, le wexball, le home-ball, carabine, pickelball, des nouveautés sont proposées, mettant souvent en avant le jeu coopératif. Le Rampshot, le Boccia, la détanque, cela vous dit-il quelque chose ? Venez les essayer… .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 43 64 74

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English :

The Sports Caravan is back in 2026! Building on the success of past editions, this year’s event will delight young and old alike with sports activities organized by UFOLEP. All activities are free and open to everyone.

L’événement La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)