Villefranche-de-Rouergue

Exposition Livres d’Artistes

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Près d’une cinquantaine de livres d’artistes s’exposent cet été à La Manufacture.

Issus de la collection du Département de l’Aveyron et mis à disposition par la Médiathèque Départementale

Près d’une cinquantaine de livres d’artistes s’exposent cet été à La Manufacture.

Issus de la collection du Département de l’Aveyron et mis à disposition par la Médiathèque Départementale,

ces ouvrages représentent un large éventail d’artistes, de techniques et d’éditeurs.

Une mise en lumière de ces ouvrages à la marge de la grande production de livres, œuvres d’art à part entière,

qui permettra de découvrir la diversité des formes et des pratiques artistiques.

Objets esthétiques, insolites mais aussi objets précieux et fragiles. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

About fifty artist’s books are on display this summer at La Manufacture.

These works come from the collection of the Department of Aveyron and have been made available by the Departmental Media Library.

L’événement Exposition Livres d’Artistes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)