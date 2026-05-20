Villefranche-de-Rouergue

Le carillon chante pour la fête de la Musique

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Audition de carillon et concert à Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.

Samedi 20 juin

9h30-10h30 : Audition de Paul Henri Mériau professeur de carillon et ses élèves carillonneurs

11h- 12 h : Concert de la chorale des élèves du collège St Joseph sous le porche de la collégiale .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 17 04 20 76 amiscarillonvfr@gmail.com

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English :

Carillon audition and concert at Collégiale de Villefranche-de-Rouergue.

L’événement Le carillon chante pour la fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)