Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue

16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue

16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue samedi 20 juin 2026.

Adresse : 787 rue Roger Cavaignac

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

16ième rassemblement aéronefs

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Guépard Guépy et tous les zoiseaux .
Inscription et réservation par mail ou sms.   .

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 95 78 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guépard Guépy and all the zoiseaux .

L’événement 16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)