16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue
16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue samedi 20 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
16ième rassemblement aéronefs
787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Guépard Guépy et tous les zoiseaux .
Inscription et réservation par mail ou sms. .
787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 95 78 04
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English :
Guépard Guépy and all the zoiseaux .
L’événement 16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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