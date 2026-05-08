Villefranche-de-Rouergue

16ième rassemblement aéronefs

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Guépard Guépy et tous les zoiseaux .

Inscription et réservation par mail ou sms. .

787 rue Roger Cavaignac Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 95 78 04

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English :

Guépard Guépy and all the zoiseaux .

L’événement 16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)