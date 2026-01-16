Ballons en Bastides édition 2026 Villefranche-de-Rouergue

Ballons en Bastides édition 2026

Aérodrome de Graves Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

2026-07-03

Rassemblement de montgolfières, venues de toute la France, au départ de Villefranche de Rouergue et de Najac pour offrir un spectacle unique haut en couleurs, souvenir magique et inoubliable !

Envolez-vous au-dessus du Rouergue !

Najac → Villeneuve, paysages à couper le souffle

Le vent guide chaque décollage…

3–4–5 juillet 2026

Édition 2024

Ballons et Bastides, c’est la rencontre de deux mondes extraordinaires. D’un côté les Bastides du Rouergue, ces cités médiévales datant du XIIIème siècle, et de l’autre, ces énormes bulles multicolores qui flottent le temps d’un week-end dans le ciel Rouergat. C’est autour de ce concept original de découverte du patrimoine par le survol des bastides en montgolfières, que l’association réunit tous les deux ans une vingtaine d’équipages.

NOUVEAUTÉ 2024 Le ballon Dolly the Shepp piloté par Neil EDMUNDS (GB) sera notre mascotte !

. Vendredi 5 juillet

18h30 Briefing

19h00 Décollage Aérodrome de Graves

. Samedi 6 juillet

07h00 Envol des montgolfières, aérodrome Villefranche de Rouergue

19h00 Envol des montgolfières à Villefranche de Rouergue

. Dimanche 7 juillet

07h00 Envol des montgolfières depuis le lieu dit La Rivière à Najac .

Aérodrome de Graves Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

English :

A gathering of hot-air balloons from all over France, departing from Villefranche de Rouergue and Najac, to offer a unique and colorful show, a magical and unforgettable souvenir!

