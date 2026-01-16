La Collection Patrimoniale Jazz de la Manufacture Villefranche-de-Rouergue
La Collection Patrimoniale Jazz de la Manufacture Villefranche-de-Rouergue samedi 7 février 2026.
La Collection Patrimoniale Jazz de la Manufacture
19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-21
Une brève histoire de la collection patrimoniale jazz à la Manufacture !
Une histoire et un aperçu de la collection patrimoniale Jazz de la Manufacture à travers quelques documents emblématiques de la collection.
Sur inscription. .
19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A brief history of the jazz heritage collection at La Manufacture!
L’événement La Collection Patrimoniale Jazz de la Manufacture Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)