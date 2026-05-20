Villefranche-de-Rouergue

Concert Gospel pour la Fête de la Musique

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un grand concert Gospel pour la fête de la musique par le Gospel Connection.

Le Dimanche 21 juin à 17h sur la place Notre-Dame, chœur de Gospel dirigé par Kathy Boyé, une Diva du Gospel.

Vous avez aimé notre Concert de Gospel de Noël avec plus de 600 personnes dans la Collégiale. Alors ? Venez vivre tous Ensemble cette liesse Gospel festive et familiale qui va résonner au coeur de la Belle Bastide de Villefranche-de-rouergue.

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Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 83 12 79 69 nadinegorlier34@gmail.com

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English :

A big Gospel concert for the Fête de la Musique by the Gospel Connection.

L’événement Concert Gospel pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)