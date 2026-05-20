Concert Gospel pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue
Concert Gospel pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Concert Gospel pour la Fête de la Musique
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un grand concert Gospel pour la fête de la musique par le Gospel Connection.
Le Dimanche 21 juin à 17h sur la place Notre-Dame, chœur de Gospel dirigé par Kathy Boyé, une Diva du Gospel.
Vous avez aimé notre Concert de Gospel de Noël avec plus de 600 personnes dans la Collégiale. Alors ? Venez vivre tous Ensemble cette liesse Gospel festive et familiale qui va résonner au coeur de la Belle Bastide de Villefranche-de-rouergue.
.
Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 83 12 79 69 nadinegorlier34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A big Gospel concert for the Fête de la Musique by the Gospel Connection.
L’événement Concert Gospel pour la Fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue 23 mai 2026
- Le royaume du cirque Circus Villefranche-de-Rouergue 23 mai 2026
- Réunion d’information sur les directives anticipées Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Fête du vélo Édition 2026 Villefranche-de-Rouergue 30 mai 2026