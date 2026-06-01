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Fête de la Musique au Glacier Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Musique au Glacier Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Musique au Glacier Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 3 place Saint Jean

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Fête de la Musique au Glacier

3 place Saint Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Avec Smile Band, variété, pop-rock.
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3 place Saint Jean Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 83 

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English :

With Smile Band, variety, pop-rock.

L’événement Fête de la Musique au Glacier Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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