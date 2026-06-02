2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 juin 2026.

Villefranche-de-Rouergue

2 DJ Set pour plus de fêtes !

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez passer une soirée et vous ambiancer avec 2 DJ Set !!

Vous pourrez découvrir une soirée avec DJ Bibo et DJ Stecky à partir de 21h00. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90 labassecourvdr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an evening with 2 DJ sets!

L’événement 2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)