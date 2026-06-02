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2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue

2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue

2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 10 rue Jacques Borelly

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

2 DJ Set pour plus de fêtes !

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez passer une soirée et vous ambiancer avec 2 DJ Set !!
Vous pourrez découvrir une soirée avec DJ Bibo et DJ Stecky à partir de 21h00.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 21 78 54 90  labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come and enjoy an evening with 2 DJ sets!

L’événement 2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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