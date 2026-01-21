Dédicace Magali Dubreuil-Bourget Villefranche-de-Rouergue
Dédicace Magali Dubreuil-Bourget Villefranche-de-Rouergue lundi 6 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Dédicace Magali Dubreuil-Bourget
Route de Montauban Lieu dit Bernussou Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Magali Dubreuil-Bourget présente et dédicace ces romans.
Son nouveau roman Benvenuti Ghjulia
Tendresse, douceur et poésie Mais pourquoi tant de M ? et Leggera come una Piuma
Intringue et humour Mag B
Voyage et aventure Skye, un prénom, une île, une légende.
Témoignage Alors je deviendrai l’arc-en-ciel .
Route de Montauban Lieu dit Bernussou Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Magali Dubreuil-Bourget presents and signs these novels.
L’événement Dédicace Magali Dubreuil-Bourget Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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