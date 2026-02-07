Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide Quine royal du festival

Rue Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le grand loto du festival, animé par les jeunes chanteurs, pour soutenir Opéra Bastide.

Le grand loto annuel du festival ! Animé par les jeunes chanteurs d’Opéra Bastide, ce quine festif est l’occasion de faire connaître la programmation à la population villefranchoise, dans une ambiance chaleureuse et populaire.

De nombreux lots à gagner, fournis par les commerçants partenaires du festival. 3 .

Rue Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com

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English :

The festival’s big lottery, hosted by the young singers, to support Opéra Bastide.

L’événement Opéra Bastide Quine royal du festival Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)